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Стецурин Анатолий Александрович

Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
ФИО
Стецурин Анатолий Александрович
Пол
муж
Дата рождения
22.04.1928
Дата смерти
10.02.1947
Номер погребения
2
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
без фото
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Туркестанская
Район
Сайрамский
Место
с. Аксукент
Полное наименование места погоста
с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 2
01 | Стецурин Анатолий Александрович 22.04.1928 - 10.02.1947
02 | Даньшин Семен Степанович 21.06.1922 - 05.10.1955
03 | Даньшина Юлия Александровна 28.03.1925 - 05.09.1955
04 | Даньшин Юрий Семенович 24.02.1948 - 05.09.1955
05 | Даньшин Генадий Семенович 07.04.1951 - 05.09.1955
06 | Даньшин Вячеслав Семенович 21.09.1955 - 05.09.1955
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Источник
Индексация данных проведена Артуром Головановым

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