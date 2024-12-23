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Леонтий Егорович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Леонтий Егорович
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
сын [10]
Номер семьи
454(32)
Номер в семье
12
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 570
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 454(32)
01 | Дарья Андреевна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Артемий: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Фома: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Емельян: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ирина: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Савва: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Архип: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Агафия Лазаревна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
09 | Ефим Артемьевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Егор Васильевич: 41 год | крестьянин государственных имуществ - деверь [1] |
11 | Надежда Васильевна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [10] |
12 | Леонтий Егорович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
13 | Михаил Егорович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
14 | Стефанида Егоровна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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