Леонтий Егорович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Леонтий Егорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1861
- Родственная связь
- сын [10]
- Номер семьи
- 454(32)
- Номер в семье
- 12
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- раскольник
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 570
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 454(32)
01 | Дарья Андреевна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Артемий: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Фома: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Емельян: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ирина: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Савва: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Архип: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Агафия Лазаревна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
09 | Ефим Артемьевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Егор Васильевич: 41 год | крестьянин государственных имуществ - деверь [1] |
11 | Надежда Васильевна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [10] |
12 | Леонтий Егорович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
13 | Михаил Егорович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
14 | Стефанида Егоровна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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