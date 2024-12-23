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Анкудин Миронович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анкудин Миронович
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
451(29)
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 570
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 451(29)
01 | Мирон Андреевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Федора Яковлевна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Матрона Мироновна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Евдокия Мироновна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Агафия Мироновна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Василий Миронович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Анкудин Миронович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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