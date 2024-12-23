Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Тимофеевич

Яков Тимофеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Яков Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
447(25)
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Федово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 447(25)
01 | Тимофей Иосифович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марфа Яковлевна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мартин Тимофеевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван Тимофеевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Яков Тимофеевич: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Анастасия Тимофеевна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Иван (2) Тимофеевич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Татьяна Тимофеевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Василий Тимофеевич: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Мелания Иосифовна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.