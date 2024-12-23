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Гликерия Ларионовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Гликерия Ларионовна
Пол
жен
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
446(24)
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Федово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 446(24)
01 | Ларион Яковлевич: 54 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ирина Евстигнеевна: 53 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Николай Ларионович: 34 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Гликерия Ларионовна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Дмитрий Яковлевич: 51 год | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Наталья Андреевна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Игнатий Дмитриевич: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
08 | Никифор Дмитриевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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