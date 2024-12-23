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Ирина Никитична

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ирина Никитична
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
443(21)
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Федово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 443(21)
01 | Параскева Ивановна: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Мария Никитична: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Ирина Никитична: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Никита Богданович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
05 | Антон Богданович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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