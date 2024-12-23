Стефан Андреевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Стефан Андреевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 426(4)
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- раскольник
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 426(4)
01 | Стефан Андреевич: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Лаврентьевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Александр Стефанович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Стефановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Стефанович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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