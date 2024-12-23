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Стефан Андреевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефан Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
глава
Номер семьи
426(4)
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 426(4)
01 | Стефан Андреевич: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Лаврентьевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Александр Стефанович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Стефановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Стефанович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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