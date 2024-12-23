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Надежда Стефановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Надежда Стефановна
Пол
жен
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
племянница [1]
Номер семьи
419(418)
Номер в семье
8
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина
Место приписки
д. Скрыпово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567
Полная запись переписи
#Н/Д
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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