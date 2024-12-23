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Семен Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Семен Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
414(413)
Номер в семье
6
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
Место приписки
д. Бор, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 414(413)
01 | Николай Федотович: 56 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Наталия Кирилловна: 52 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Иван Федотович: 45 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - брат [1] |
04 | Параскева Неофитовна: 43 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [3] |
05 | Яков Иванович: 18 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
06 | Семен Иванович: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
07 | Елена Ивановна: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [3] |
08 | Анна Ивановна: 8 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [3] |
09 | Прокопий Иванович: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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