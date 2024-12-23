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Федор Тимофеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Федор Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
глава
Номер семьи
412(411)
Номер в семье
1
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
Место приписки
д. Бор, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 412(411)
01 | Федор Тимофеевич: 27 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Акулина Агафоновна: 25 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Антип Федорович: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [1] |
04 | Петр Федорович: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [1] |
05 | Матрона Тимофеевна: 27 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сестра [1] |
06 | Мария Ивановна: 44 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - |
07 | Яков Прокопьевич: 18 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [6] |
08 | Ирина Прокопьевна: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [6] |
09 | Екатерина Прокопьевна: 11 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [6] |
10 | Евдокия Прокопьевна: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [6] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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