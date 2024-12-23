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Дарья Афанасьевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Дарья Афанасьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
407
Номер в семье
2
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
Место приписки
д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 407
01 | Иван Николаевич: 38 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Дарья Афанасьевна: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Евдокия Ивановна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
04 | Феврония Ивановна: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
05 | Иван Николаевич: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - брат [1] |
06 | Евдокия Ильинична: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [5] |
07 | Екатерина Ивановна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [5] |
08 | Исай Николаевич: 30 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - брат [1] |
09 | Евдокия Сергеевна: 27 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [8] |
10 | Евдокия Исаевна: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [8] |
11 | Матрона Исаевна: 0 лет, 7 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [8] |
12 | Пелагея Харитоновна: 76 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - мать [1] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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