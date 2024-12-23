Евдокия Ивановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Евдокия Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Родственная связь
- жена [6]
- Номер семьи
- 406
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской
- Место приписки
- д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 406
01 | Никита Семенович: 40 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - глава |
02 | Параскева Алексеевна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [1] |
03 | Васса Никитична: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [1] |
04 | Мария Никитична: 11 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [1] |
05 | Мария (2) Никитична: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [1] |
06 | Василий Семенович: 30 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - брат [1] |
07 | Евдокия Ивановна: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [6] |
08 | Ульяния Васильевна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [6] |
09 | Евдокия Васильевна: 8 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [6] |
10 | Андрей Васильевич: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [6] |
11 | Екатерина Васильевна: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [6] |
12 | Роман Васильевич: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [6] |
13 | Анна Спиридоновна: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - мать [1] |
14 | Евдокия Семеновна: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [13] |
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