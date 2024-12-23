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Домника Косьминична

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Домника Косьминична
Пол
жен
Возраст (месяцев)
11
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
404
Номер в семье
6
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской
Место приписки
д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 404
01 | Василий Маркович: 62 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - глава |
02 | Косьма Васильевич: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [1] |
03 | Татьяна Матвеевна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [2] |
04 | Анастасия Косьминична: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
05 | Екатерина Косьминична: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
06 | Домника Косьминична: 0 лет, 11 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
07 | Дарья Алексеевна: 36 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - невестка [1] |
08 | Матрона Антоновна: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [7] |
09 | Екатерина Антоновна: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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