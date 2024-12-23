Елена Ильинична
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Елена Ильинична
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 397
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского
- Место приписки
- д. Подберезно, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 397
01 | Михаил Ларионович: 60 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - глава |
02 | Дарья Васильевна: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [1] |
03 | Василий Михайлович: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
04 | Елена Ильинична: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [3] |
05 | Фекла Васильевна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [3] |
06 | Игнатий Васильевич: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [3] |
07 | Семен Ларионович: 55 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - брат [1] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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