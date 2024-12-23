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Васса Яковлевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Васса Яковлевна
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
383
Номер в семье
6
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 383
01 | Гавриил Федорович: 52 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Никифор Гаврилович: 19 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
03 | Яков Гаврилович: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Ефимия Гавриловна: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
05 | Пелагея Гавриловна: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
06 | Васса Яковлевна: 21 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [2] |
07 | Татьяна Никифоровна: 0 лет, 11 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [2] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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