Сергей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Ефимович

Сергей Ефимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Сергей Ефимович
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
371
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 371
01 | Ефим Семенович: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Никитична: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ирина Ефимовна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Сергей Ефимович: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Яков Ефимович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Ксения Ефимовна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Мария Ефимовна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.