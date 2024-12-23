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Екатерина Алексеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Алексеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
364
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 364
01 | Алексей Карпович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Изотовна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Екатерина Алексеевна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Татьяна Алексеевна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Мелания Алексеевна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Иван Алексеевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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