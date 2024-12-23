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Иван Тимофеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
глава
Номер семьи
362
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Брюшневка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 362
01 | Иван Тимофеевич: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Лаврентьевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Гавриил Иванович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Феофилакт Иванович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Екатерина Ивановна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Григорий Михайлович: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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