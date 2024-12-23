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Тимофей Андреевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Тимофей Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
350
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Объезд, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 350
01 | Андрей Пантелеевич: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дарья Федоровна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Тимофей Андреевич: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Елена Андреевна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Василий Андреевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Михаил Пантелеевич: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
07 | Евдокия Семеновна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [6] |
08 | Михей Михайлович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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