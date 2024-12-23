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Иов Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иов Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
343
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Жаворонково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 343
01 | Петр Григорьевич: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дарья Михайловна: 63 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Петрович: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Алексей Петрович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Иов Петрович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Васса Петровна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Дарья Ивановна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Иларион Васильевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
09 | Мария Трофимовна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
10 | Семен Алексеевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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