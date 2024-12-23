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Екатерина Федоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Федоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
342
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Жаворонково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 342
01 | Пелагея Авраамовна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Стефан Игнатьевич: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Павел Игнатьевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Ульяна Игнатьевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Ирина Симоновна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Анна Павловна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Екатерина Федоровна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
08 | Ефимий Стефанович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
09 | Трофим Миронович: 61 год | крестьянин государственных имуществ - дядя [2] |
10 | Григорий Трофимович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [9] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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