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Тимофей Михайлович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Тимофей Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
глава
Номер семьи
338
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 338
01 | Тимофей Михайлович: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Максимовна: 63 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Тимофеевич: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван Тимофеевич: 31 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Евдокия Кондратьевна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Тимофей Иванович: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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