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Иван Богданович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Богданович
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
335
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 335
01 | Максим Андреевич: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Антоновна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Евдокия Максимовна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Евдокия (2) Максмовна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Богданович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Петр Андреевич: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
Примечание: приемный
Дополнительная информация в записи
приемный
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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