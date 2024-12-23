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Татьяна Федоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Татьяна Федоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
332
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 332
01 | Федор Иванович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Карповна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Татьяна Федоровна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Параскева Федоровна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Мария Федоровна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Ксения Федоровна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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