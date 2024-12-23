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Пелагея Герасимовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Пелагея Герасимовна
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
308
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Макеево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 308
01 | Герасим Исидорович: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Ивановна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Алексей Герасимович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Пелагея Герасимовна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Герасимович: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Евдоким Герасимович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Федор Герасимович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Мария Максимовна: 70 лет | крестьянин государственных имуществ - мать [2] |
09 | Анна Прокопьевна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
10 | Петр Алексеевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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