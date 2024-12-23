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Феврония Алексеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Феврония Алексеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
305
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Макеево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 305
01 | Федор Семенович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марфа Николаевна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Феврония Алексеевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
Примечание: приемная
Дополнительная информация в записи
приемная
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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