Михаил Мартинович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Михаил Мартинович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 79
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Номер семьи
- 301
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 301
01 | Федор Артемьевич: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Петровна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Фекла Петровна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [2] |
04 | Федор Иванович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Васса Алексеевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Михаил Мартинович: 79 лет | крестьянин государственных имуществ - |
07 | Василий Михайлович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
Примечание: бобыль
- Дополнительная информация в записи
- бобыль
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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