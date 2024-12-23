Акулина Григорьевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Акулина Григорьевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Родственная связь
- жена [4]
- Номер семьи
- 300
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 300
01 | Михаил Феофилактович: 71 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Васильевна: 61 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Фекла Петровна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - невестка [1] |
04 | Никон Иванович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
05 | Иван Иванович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Акулина Григорьевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Пахом Никонович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
08 | Наталия Никоновна: 0 лет, 3 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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