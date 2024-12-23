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Ирина Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ирина Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1808
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
298
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 298
01 | Гавриил Стефанович: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ирина Васильевна: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Николай Гаврилович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Гавриловна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Дарья Гавриловна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Пелагея Гавриловна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Фекла Алексеевна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Матрона Богдановна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
09 | Евдокия Стефановна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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