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Иван Никифорович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Никифорович
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
279
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Юхново, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 279
01 | Никифор Васильевич: 41 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дарья Васильевна: 61 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ирина Никифоровна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Иван Никифорович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Татьяна Ивановна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Евдокия Ивановна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
07 | Матрона Ивановна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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