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Ульян Лукич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ульян Лукич
Пол
муж
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
глава
Номер семьи
277
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Юхново, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 277
01 | Ульян Лукич: 31 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Акулина Дементьевна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Татьяна Ульяновна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Иван Лукич: 34 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Тимофей Лукич: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Ирина Лукинична: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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