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Ефимий Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ефимий Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
275
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Пухово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 275
01 | Стефан Семенович: 68 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Никитична: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Евдокия Стефановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Василий Стефанович: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Сергеевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Ефимий Васильевич: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
07 | Кондратий Васильевич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
08 | Самуил Васильевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
09 | Варвара Ильинична: 24 года | крестьянин государственных имуществ - |
10 | Фекла Кирилловна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - |
11 | Анастасия Ивановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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