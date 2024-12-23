Иван Федорович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Иван Федорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 268
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Запоженье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 268
01 | Параскева Марковна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Федор Афанасьевич: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
03 | Анастасия Ивановна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Иван Федорович: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Мария Федоровна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Никита Федорович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Анна Федоровна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Иван (2) Федорович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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