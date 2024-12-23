Афанасий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий Стефанович

Афанасий Стефанович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Афанасий Стефанович
Пол
муж
Возраст (месяцев)
11
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
259
Номер в семье
12
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 259
01 | Федор Кондратьевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Ивановна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Стефан Федорович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван Федорович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Василий Федорович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Татьяна Федоровна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Игнатий Федорович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Евдокия Николаевна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
09 | Григорий Стефанович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
10 | Максим Стефанович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
11 | Ефим Стефанович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
12 | Афанасий Стефанович: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.