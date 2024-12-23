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Екатерина Андреевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Андреевна
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
257
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 257
01 | Иван Алексеевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Андреевна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Иванович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Анна Ивановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Васса Ивановна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Ульяна Ивановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Яков Иванович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Анна (2) Ивановна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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