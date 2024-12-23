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Алексей Яковлевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Алексей Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
255
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 255
01 | Яков Федорович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Васса Яковлевна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Михаил Яковлевич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Алексей Яковлевич: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ефим Яковлевич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Ирина Малахиевна: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - тетя [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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