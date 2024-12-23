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Параскева Николаевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Параскева Николаевна
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
253
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 253
01 | Николай Якимович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дарья Васильевна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Стефан Николаевич: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Ирина Николаевна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Параскева Николаевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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