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Евдокия Спиридоновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Спиридоновна
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
248
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Федово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 248
01 | Яков Филиппович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Ивановна: 53 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Григорий Яковлевич: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Мелания Яковлевна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Евдокия Спиридоновна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Алексей Григорьевич: 0 лет, 10 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Илья Богданович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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