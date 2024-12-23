Елена Андреевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Елена Андреевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Родственная связь
- жена [2]
- Номер семьи
- 245
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Замогилье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 245
01 | Авраам Иванович: 74 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Никифор Захарович: 43 года | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
03 | Елена Андреевна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Иван Федорович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
05 | Пелагея Федоровна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
06 | Анисия Федоровна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Фекла Федоровна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Афанасий Никифорович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.