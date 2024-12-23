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Устина Фоминична

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Устина Фоминична
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
233
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 233
01 | Захар Прокопьевич: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Устина Фоминична: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ольга Захаровна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Федор Захарович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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