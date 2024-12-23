Порфирий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПорфирий Евдокимович

Порфирий Евдокимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Порфирий Евдокимович
Пол
муж
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
глава
Номер семьи
227
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 227
01 | Порфирий Евдокимович: 61 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Михайловна: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Евграф Порфирьевич: 31 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Федор Порфирьевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Гавриловна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Марфа Ивановна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Никифор Евграфович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Наум Евграфович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
09 | Алексей Евграфович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
10 | Параскева Евграфовна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.