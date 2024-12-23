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Анна Гавриловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анна Гавриловна
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
216
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 216
01 | Яков Леонович: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Григорий Яковлевич: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Иван Яковлевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Марфа Дементьевна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Никифор Григорьевич: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Антоний Григорьевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Анна Гавриловна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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