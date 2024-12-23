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Фекла Петровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Фекла Петровна
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
205
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 205
01 | Петр Ульянович: 43 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Фекла Филипповна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Максим Петрович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Петровна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Фекла Петровна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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