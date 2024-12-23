Анна Богдановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Анна Богдановна
- Пол
- жен
- Возраст (месяцев)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1862
- Родственная связь
- дочь [10]
- Номер семьи
- 203
- Номер в семье
- 12
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 203
01 | Иван Ларионович: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Андреевна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Иванович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Никифор Ларионович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Максим Ларионович: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Анна Григорьевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Екатерина Максимовна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
08 | Евдокия Климентьевна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Наталия Богдановна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
10 | Пелагея Богдановна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
11 | Домника Богдановна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
12 | Анна Богдановна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
Примечание: незаконнорожденная
- Дополнительная информация в записи
- незаконнорожденная
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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