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Матрона Лазаревна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Матрона Лазаревна
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
невестка [1]
Номер семьи
197
Номер в семье
9
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 547об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 197
01 | Семен Стефанович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Стефанида Мироновна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Стефан Семенович: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Семеновна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Семенович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Параскева Семеновна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Параскева Кирилловна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Евдокия Стефановна: 0 лет, 9 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Матрона Лазаревна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - невестка [1] |
10 | Варвара Васильевна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [9] |
11 | Ефимия Васильевна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [9] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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