Ксения Ивановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Ксения Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Родственная связь
- дочь [5]
- Номер семьи
- 179
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 179
01 | Иван Хрисанфович: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Стефановна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мария Ивановна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Екатерина Ивановна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Хрисанфович: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Матрона Богдановна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Тимофей Иванович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
08 | Яким Иванович: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
09 | Ксения Ивановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
10 | Феврония Ивановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
11 | Параскева Ивановна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
12 | Иван Иванович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
13 | Петр Иванович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
14 | Акулина Агафоновна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [13] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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