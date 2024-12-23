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Дарья Михайловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Дарья Михайловна
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
177
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 177
01 | Михаил Егорович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Яковлевна: 51 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Михайлович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Харитон Михайлович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Устиния Михайловна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Яков Михайлович : 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Дарья Михайловна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Анна Михайловна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Андрей Михайлович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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