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Тимофей Мокеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Тимофей Мокеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
174
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 174
01 | Мокей Панкратович: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Мелания Яковлевна: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анна Мокеевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Тимофей Мокеевич: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Федот Мокеевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Екатерина Ивановна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Василий Панкратович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Наталия Устиновна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Елена Панкратовна: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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