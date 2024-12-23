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Иван Максимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Максимович
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
172
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 172
01 | Максим Иванович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дария Богдановна: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Евдокия Максимовна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Иван Максимович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Пелагея Максимовна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Никифор Максимович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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