Филипп Никитич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Филипп Никитич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 158
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 158
01 | Никита Тимофеевич: 41 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Карповна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Никитич: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван (2) Никитич: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Сила Никитич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Филипп Никитич: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Ирина Тимофеевна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
08 | Матрона Васильевна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Петр Власович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.